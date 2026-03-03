Η σκιά του πολέμου «σκεπάζει» τη Βουλή - Λιβάνιος: «Με ξενίζουν οι αντιδράσεις για την Κύπρο»

Υπό τη βαριά σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Λιβάνιου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις καταιγιστικές εξελίξεις, ζητώντας άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για τις προτεραιότητες και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κρίση, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος, προσθέτοντας πως η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. «Κατανοούμε την ανάγκη υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ικανοποίησης του αιτήματος για βοήθεια του Κυπριακού Ελληνισμού», ξεκαθάρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, επειδή υπάρχουν «δείγματα γραφής μιας κυβέρνησης που πολλές φορές εμφανίστηκε ως δεδομένος σύμμαχος και ως υποστηρικτής πρακτικών και στρατηγικών που δεν ωφελούν μακροπρόθεσμα τη χώρα μας», ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

Να πραγματοποιηθεί συζήτηση στην Ολομέλεια, ανοιχτή στον λαό, και όχι κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, καθώς και να αναβληθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου Λιβάνιου, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης. «Είναι αναίσχυντη η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και είναι ψέμα ότι πάνε να βοηθήσουν την Κύπρο. Είναι ΝΑΤΟΪΚΉ αποστολή», υποστήριξε ο ίδιος.

Από την πλευρά της, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου υποστήριξε πως «η χώρα μας μπλέκεται σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Και με την αποστολή των φρεγατών και των F16 στην Κύπρο στο όνομα της σωτηρίας των Κυπρίων. H συζήτηση δεν πρέπει να γίνει μόνο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αλλά σε επίπεδο Βουλής. Δεν μπορούν τα φέρετρα του κυρίου Δένδια και αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης για στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ να περνάνε έτσι», ανέφερε η ίδια.

Την ίδια ώρα, τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε και ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας αιτήθηκε προ ημερησίας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Λιβάνιος: Με ξενίζουν οι επιφυλάξεις για την ικανοποίηση του αιτήματος της Κύπρου να συμβάλουμε στην άμυνά της

«Με ξενίζει ότι ακούω επιφυλάξεις για την ικανοποίηση του αιτήματος της Κύπρου να συμβάλει η Ελλάδα στην άμυνά της», σχολίασε, απαντώντας, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Ως προς το αίτημα για ενημέρωση, τόνισε πως, όπως έχει διαβεβαιώσει ήδη από χθες η κυβέρνηση, «όποιος πολιτικός αρχηγός ζητάει ενημέρωση θα την έχει», ενώ ανέφερε πως τα κόμματα μπορούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να αιτηθούν προ ημερησίας.

Καιρίδης: Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος εμπλέκονται στον πόλεμο

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, σημείωσε πως «ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος εμπλέκονται στον πόλεμο. Δεν θέλουν να εμπλακούν. Αμύνονται εάν δεχθούν επίθεση», όπως είπε, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα θα συνδράμει με κάθε μέσο τον Κυπριακό Ελληνισμό» και πως αυτό συνιστά μήνυμα «προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς Ανατολάς και προς Δύση και προς Βορρά της Κύπρου, ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι μαζί».