Πλεύρης: «Κίνδυνος έξαρσης του μεταναστευτικού αν παραταθεί η κρίση»

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της πάγιας εθνικής στρατηγικής. Μάλιστα, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί εμπλοκής της Ελλάδας στην κρίση, υπογράμμισε: «Η Κύπρος είναι έδαφος το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε», ενώ χαρακτήρισε «αστείο και γελοίο» τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να αντιδράσει επειδή το πλήγμα αφορούσε βρετανική βάση.

Όπως σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή χτυπάτε κυπριακό έδαφος. Είναι σοβαρή επιχειρηματολογία το αν είναι βρετανική βάση; Αν αύριο κάποιος πήγαινε να χτυπήσει την Κρήτη επειδή έχει βάση των Αμερικανών, θα συζητούσαμε αν είναι ελληνικό έδαφος;»

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη γεωπολιτική τοποθέτηση: «Θέση στην ιστορία παίρνουμε και παίρνουμε από μια πλευρά. Εμείς είμαστε με τη Δύση», προσθέτοντας ότι το Ιράν συνιστά απειλή για τον δυτικό κόσμο, ιδίως λόγω του πυρηνικού του προγράμματος.

Σε σύγκριση με τη Σαουδική Αραβία, απάντησε: «Η Σαουδική Αραβία δεν αποτελεί κίνδυνο για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Το Ιράν αποτελεί. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ποιον απειλεί;»

Τόνισε επίσης ότι η αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» στην περιοχή αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος: «Τι τον έχουμε πάρει τον Κίμωνα; Για να είναι του κουτιού και να μην κυκλοφορήσει; Όλος ο αμυντικός εξοπλισμός γίνεται ώστε αν χρειαστεί να μπορέσουμε να αντιδράσουμε».

Κίνδυνος μεταναστευτικών ροών αν παραταθεί η κρίση

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν παρατηρείται άμεσο κύμα, ωστόσο υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση.

«Συνήθως αυτές οι ροές δεν εκδηλώνονται τις πρώτες μέρες. Αν έχουμε παρατεταμένη κατάσταση, τότε μπορεί να γεννηθούν έντονες μεταναστευτικές ροές», ανέφερε.

Περιορισμένες οι αιτήσεις ασύλου από Ιρανούς στην Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά οι αιτήσεις ασύλου από Ιρανούς στην Ελλάδα είναι περιορισμένες: «Από το 2020 και μετά είχαμε γύρω στις 2.000 συνολικά αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι λιγότερα από 200 άτομα από το Ιράν στις δομές μας».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου θα συνεχίσουν να εκδίδονται κανονικά, ενώ όσες αιτήσεις από Ιρανούς οδηγούν σε αποδοχή θα επανεξετάζονται συνολικά, λόγω της συγκυρίας.

Όπως εξήγησε: «Όταν έχεις τέτοιας φύσεως εντάσεις, δεν μπορείς να γνωρίζεις με ασφάλεια αν κάποιος που έρχεται πρέπει να τύχει διεθνούς προστασίας ή αν είναι κάποιο άτομο που χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξημένων ελέγχων για λόγους ασφαλείας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, τόσο σε επίπεδο γεωπολιτικής στάσης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης ενδεχόμενων μεταναστευτικών πιέσεων.