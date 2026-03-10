Πλεύρης σε Διεθνή Αμνηστία για κέντρα επιστροφής μεταναστών: Είστε αναρμόδιοι, θα κινηθούμε ταχύτατα

Με καυστικό αλλά και εμφατικό τρόπο απαντά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στη Διεθνή Αμνηστία, η οποία με επιστολή της προς το υπουργείο εξέφραζε τη διαφωνία της με τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες. Διαμήνυσε ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει, αλλά σκοπεύει να κινηθεί ταχέως προς αυτή την κατεύθυνση.



Σε ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι, μετά την παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών, είναι «πλέον σίγουρος για την ορθότητα του εγχειρήματος», επισυνάπτοντας και την απαντητική επιστολή του.

Αναφέρει ότι η Ελλάδα, μαζί με άλλες τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στη δημιουργία τέτοιων δομών μετά την ψήφιση του Κανονισμού Επιστροφών, τον οποίο, όπως επισημαίνει, η Αθήνα προτίθεται να στηρίξει. Προσθέτει, μάλιστα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επιδιώκει απλώς να λάβει μέρος στη διαδικασία, αλλά να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, θέτοντας ως κεντρική της προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την ταχεία επιστροφή όσων δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής.



Ο υπουργός απορρίπτει, παράλληλα, την έκκληση της οργάνωσης να ανασταλούν οι σχετικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απόσχει από τον σχεδιασμό, αλλά αντιθέτως θα επισπεύσει τις ενέργειές της για την υλοποίηση του μέτρου.

Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη στη Διεθνή Αμνηστία:

«Αξιότιμε κ. Διευθυντά



Έλαβα την από 05/03/26 επιστολή σας με την οποία με καλείτε να απέχω από περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία return hubs (κέντρων επιστροφών) σε τρίτες χώρες.



Σας ενημερώνω ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες τέσσερις χώρες της ΕΕ έχουμε συμφωνήσει και θα συμμετάσχουμε στη δημιουργία τέτοιων κέντρων μετά την ψήφιση του Κανονισμού Επιστροφών, τον οποίο και θα στηρίξουμε.



Σε όλες αυτές τις διαδικασίες δεν επιθυμούμε απλά να συμμετάσχουμε αλλά να πρωταγωνιστήσουμε καθώς η προτεραιότητά μας είναι η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και η άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών.



Συνεπώς να είστε βέβαιοι ότι όχι απλά δεν θα απέχουμε όπως αναρμοδίως και προσβλητικώς μας “καλείτε” να πράξουμε, αλλά θα κινηθούμε τάχιστα για τη δημιουργία αυτών των κέντρων.



Κρατάμε τις παρατηρήσεις σας προκειμένου να τύχουν της αξιολόγησης και του σεβασμού που τους πρέπει».