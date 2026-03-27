Σύμπραξη Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

Σε διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών για την εντατικοποίηση των επιστροφών παράνομων μεταναστών. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται κατόπιν απόφασης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι επαφές μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών Ελλάδας και ΗΠΑ ξεκίνησαν επισήμως σήμερα, 27 Μαρτίου, με τη διεξαγωγή του πρώτου ενημερωτικού σεμιναρίου. Η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση.

Στόχος η διεύρυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε η ψηφιακή εφαρμογή Customs Border Protection Home, την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφών. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη εφαρμογή συμβάλλει στην οργάνωση αξιοπρεπών και εθελοντικών επιστροφών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των σχετικών διαδικασιών.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπογραμμίζει ότι πρόθεση τόσο του ίδιου όσο και της ελληνικής κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να επεκταθεί και «σε άλλους κρίσιμους τομείς της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των συνόρων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ