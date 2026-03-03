Συνάντηση Δένδια - Χριστοδουλίδη: Έτοιμες να στείλουν δυνάμεις στην Κύπρο, Γαλλία και Γερμανία

Δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο προεδρικό Μέγαρο έγινε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο στον απόηχο της απόφασης της Αθήνας να συνδράμει στρατιωτικά τη Λευκωσία απέναντι στις απειλές που δέχθηκε θωρακίζοντας την αεράμυνά της.

«Είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο -ο οποίος όπως πολύ σωστά είπες ενέχει και συμβολισμό και ουσία- την πρόθεσή της να παράσχει το κατά δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις και τις δυνατότητες της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, στον κυπριακό λαό, στο σύνολο των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Από την πλευρά του ο κ. Χριστουλίδης ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της και αποκάλυψε πως μετά από την πρωτοβουλία της Αθήνας, έτοιμες να παράσχουν συνδρομή προς την Κύπρο είναι τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία.

Ο διάλογος Χριστοδουλίδη - Δένδια

«Κύριε Υπουργέ, φίλε Νίκο, καλωσόρισες στην Κύπρο. Θέλω δημόσια, εκ μέρους του κυπριακού λαού, να ευχαριστήσω τόσο τον Πρωθυπουργό, όσο και εσένα προσωπικά, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας, Σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα. Μια κίνηση ιδιαίτερης, και ουσιαστικής αλλά και συμβολικής σημασίας. Μια κίνηση η οποία αν θέλεις ανοίγει τον δρόμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μίλησα με τον Γάλλο Πρόεδρο, υπήρξε ανταπόκριση, είμαι σε επαφή με τον Καγκελάριο της Γερμανίας και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Kαι αυτό δείχνει και τον τρόπο, αν θέλετε. H Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Η Κυπριακή Δημοκρατία όπως και η Ελλάδα μέσα από τις ενέργειές μας αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, είμαστε πάντοτε μέρος της λύσης.

Και αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα την αντιμετωπίσουμε από κοινού, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα επικρατήσουν ομαλές συνθήκες στην περιοχή μας. Μια περιοχή που όπως γνωρίζεις πολύ καλά από όλες τις ιδιότητες σου, παρά τις πολλές προκλήσεις, έχει και πολλές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία. Τη συνεργασία που η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα, έχουν αποδείξει στην πράξη ότι αυτό επιδιώκουν. Με αυτά τα λόγια και επαναλαμβάνοντας τις θερμές ευχαριστίες του κυπριακού λαού της κυπριακής πολιτείας για την άμεση ανταπόκριση, ευχαριστίες και προς τον ελληνικό λαό, σε καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στην Κύπρο».

Νίκος Δένδιας:

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ευχαριστώ που με δέχεσαι.

Ήρθα για να μεταφέρω, σε εσένα, στον Βασίλη (Πάλμα), αλλά και στο σύνολο του κυπριακού λαού τη στήριξη του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης της Ελλάδας, αλλά - και το λέω από τη καρδιά μου - και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού.

Πράγματι, είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο -ο οποίος όπως πολύ σωστά είπες ενέχει και συμβολισμό και ουσία- την πρόθεσή της να παράσχει το κατά δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις και τις δυνατότητες της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, στον κυπριακό λαό, στο σύνολο των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Θα συζητήσω με τον Βασίλη Πάλμα μετά, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεση σας.

Και πάλι ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα φιλόφρονη πάντα και εγκάρδια υποδοχή»