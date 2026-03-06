Η Ελλάδα στέλνει Patriot και F16 στη βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας

Μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ μεταφέρεται μέσα στις επόμενες ώρες, στη βόρεια Ελλάδα, πυροβολαρχία Patriot για την κάλυψη της επικρατείας της Βουλγαρίας, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Στα σύνορα των δυο χωρών θα αναπτυχθεί μια πυροβολαρχία Patriot ενώ σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας θα μετασταθμεύσουν F16 τα οποία με πτήσεις εντός του FIR Αθηνών θα επιτηρούν τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για διακρατική συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών - η οποία ενεργοποιείται άμεσα - και μετά από αίτημα της Βουλγαρίας η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας.

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει γνωστό πως η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της γειτονικής χώρας, στον απόηχο του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής (6/3), ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόθεση της Ελλάδας να συνδράμει, εφόσον απαιτηθεί, στην ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας.

«Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

Είχε προηγηθεί, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών και το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής στάσης σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις περιφερειακές επιπτώσεις της κρίσης.