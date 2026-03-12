Στη Σόφια ο Νίκος Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot «ασπίδα» στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας

Η ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης ελληνικών αμυντικών συστημάτων στη Βουλγαρία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, Andrey Gurov, στη Σόφια.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη βουλγαρική πρωτεύουσα, ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της χώρας, με βασικό αντικείμενο της συζήτησης τις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Andrey Gurov, στη #Σόφια.



Συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.



Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Η ανάπτυξη των Patriot και η αμυντική συνεργασία

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ενεργοποίηση ελληνικής συστοιχίας Patriot για να παρέχει προστασία στον βουλγαρικό εναέριο χώρο. Η κίνηση αυτή αποτελεί την άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στο σχετικό αίτημα της Σόφιας για την κάλυψη του εναέριου χώρου της από ενδεχόμενες απειλές. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η εν λόγω πρωτοβουλία σηματοδοτεί την εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας εντός των θεσμικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμμαχίας και την επιβεβαίωση του ρόλου της Ελλάδας ως παρόχου ασφαλείας στην περιοχή.

Στρατηγική σημασία της συνδρομής

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, υπογραμμίστηκε ότι η ελληνική συνδρομή δεν περιορίζεται μόνο στο επιχειρησιακό σκέλος, αλλά λειτουργεί ως απτή απόδειξη της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τον συντονισμό των δράσεών τους απέναντι στις ασύμμετρες προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η θωράκιση του βουλγαρικού εναέριου χώρου συμβάλλει στη συνολική αποτρεπτική ισχύ της περιοχής.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Σόφιας, με τον Νίκο Δένδια να επισημαίνει τη σημασία της ταχείας αντίδρασης σε αιτήματα συμμάχων χωρών για τη διασφάλιση της ειρήνης.