Στη Βουλγαρία μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας

Στη Βουλγαρία μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο Νίκος Δένδιας μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του Atanas Zapryanov, με τον οποίο θα έχει διμερείς συνομιλίες.

Μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ κατά την επίσκεψή του στη Σόφια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov.

Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού πραγματοποιείται με φόντο την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να μεταφερθεί - εντός ελληνικής επικράτειας - μια πυροβολαρχία Patriot για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος του εναέριου χώρου της γειτονικής χώρας.

Επιπλέον, ελληνικά μαχητικά F-16, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία, έχουν ήδη αναπτυχθεί στην 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο και είναι έτοιμα να αναλάβουν αποστολή.