Milliyet για πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο: «Καιροσκοπική Ελλάδα - Δημιουργούν τετελεσμένα»

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στην Τουρκία με αφορμή τις κινήσεις της Ελλάδας που συμβάλλουν στην θωράκιση των νησιών με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Κριτική στην ανάπτυξη των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο από την Ελλάδα ασκεί σήμερα Πέμπτη (19/3) στο πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet, κατηγορώντας την Αθήνα για καιροσκοπισμό.

Με τίτλο «Καιροσκοπική Ελλάδα», η τουρκική εφημερίδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη το χάος, θέλοντας να μετατρέψει σε ευκαιρία τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στράφηκε προς τον εξοπλισμό των νησιών της Καρπάθου και Λήμνου, τα οποία έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

«Καιροσκοπική Ελλάδα», αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Milliyet, εξαπολύοντας «πυρά» για την ανάπτυξη πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο.

«Προσπάθεια τετελεσμένων»

Το δημοσίευμα της εφημερίδας θέτει ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, επικαλούμενη τις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων κατηγορώντας την Ελλάδα για τετελεσμένα, ενώ εκτός από τους πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο εκφράζεται δυσφορία και για την ανάπτυξη των F16 στη Λήμνο.

«Η Ελλάδα έστειλε συστοιχία αεράμυνας Patriot στο νησί της Καρπάθου, που βρίσκεται μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Παρισιού, η Κάρπαθος έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Στον ελληνικό Τύπο δημοσιεύτηκαν επίσης ειδήσεις ότι στο πλαίσιο της αποστολής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ για την προστασία της αεροπορικής άμυνας της Βουλγαρίας, η Ελλάδα θα αναπτύξει και συστήματα Patriot στα σύνορα με τη Βουλγαρία καθώς και μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο νησί της Λήμνου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, και η Λήμνος έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

Παράπονα σε διεθνείς πλατφόρμες

Την ίδια ώρα, τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία μετέφερε σε διεθνείς πλατφόρμες το θέμα του εξοπλισμού των νησιών της Ελλάδας. Οι πηγές ανέφεραν ότι η κατάσταση κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με επιστολή στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και στις ΗΠΑ.