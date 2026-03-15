Στο Λονδίνο ο Νίκος Δένδιας - Επαφές με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σειρά συναντήσεων με Βρετανούς αξιωματούχους θα έχει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος μεταβαίνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί και θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του John Healey (17/03), ενώ θα συναντηθεί επίσης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell (16/03).



Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.