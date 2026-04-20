Βουλγαρία: Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ που σάρωσε στις εκλογές - Γιατί στην ΕΕ λένε για «νέο Όρμπαν»

Σαρωτική νίκη φαίνεται να καταγράφει ο πολιτικός σχηματισμός του Ρούμεν Ράντεφ στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, στη Βουλγαρία, ανατρέποντας τις περισσότερες προεκλογικές εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τα exit polls και τις πρώτες παράλληλες καταμετρήσεις, ο συνασπισμός «Προοδευτική Βουλγαρία» εξασφαλίζει καθαρό προβάδισμα και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστά που κινούνται από περίπου 38% έως 45%, ανάλογα με την πηγή και τη φάση της καταμέτρησης.

Το μέγεθος της νίκης του Ράντεφ ενισχύει ακόμη και τα σενάρια για κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, αν και ορισμένες εκτιμήσεις παραμένουν πιο επιφυλακτικές ως προς το αν ο συνασπισμός του θα μπορέσει να σχηματίσει μόνος του κυβέρνηση.Το AP, επικαλούμενο exit poll, σημειώνει ότι η Προοδευτική Βουλγαρία εκτιμάται στο 39,2%, ποσοστό που δίνει σαφές προβάδισμα αλλά όχι αναγκαστικά βεβαιότητα αυτοδυναμίας, ενώ το Reuters και το βουλγαρικό πρακτορείο BTA μεταδίδουν ότι ο σχηματισμός μπορεί να φτάνει ακόμη και κοντά στο 44%-45%.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το GERB-UDF του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, με ποσοστά γύρω στο 12,5% με 15,1%, ενώ ακολουθεί ο συνασπισμός «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία». Στα πρώτα επίσημα ενδιάμεσα αποτελέσματα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, με μικρό ακόμη ποσοστό ενσωμάτωσης, η εικόνα παρέμενε παρόμοια, με την Προοδευτική Βουλγαρία καθαρά μπροστά και τους δύο βασικούς αντιπάλους της να ακολουθούν σε σημαντική απόσταση.

Ο Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο του 2026 για να ηγηθεί του νέου αυτού πολιτικού εγχειρήματος. Η προεκλογική του καμπάνια στηρίχθηκε κυρίως στη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διαφθορά, την κυβερνητική αστάθεια και τη χρόνια αδυναμία σχηματισμού βιώσιμων κυβερνήσεων. Ο ίδιος έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις θέσεις του στο ουκρανικό, καθώς αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και ζητεί επανέναρξη διαλόγου με τη Ρωσία, στάση που τροφοδοτεί τον χαρακτηρισμό του ως πολιτικού με φιλορωσική κλίση.

Ο Ρούμεν Ράντεφ / Φωτ.: Reuters

Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ προέρχεται από τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας διαγράψει μακρά πορεία στην πολεμική αεροπορία της Βουλγαρίας ως πιλότος μαχητικών MiG-29 και στη συνέχεια ως διοικητής της. Η μετάβασή του στην πολιτική τον οδήγησε στην προεδρία της χώρας το 2016, ενώ επανεξελέγη το 2021, ενισχύοντας σημαντικά το πολιτικό του αποτύπωμα σε μια περίοδο έντονων θεσμικών και κομματικών συγκρούσεων.

Στο εσωτερικό μέτωπο επιχείρησε να καλλιεργήσει την εικόνα ενός πολιτικού που δίνει έμφαση στη θεσμική ανασυγκρότηση, στη διαφάνεια και στις παρεμβάσεις για μια πιο αποτελεσματική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, επένδυσε πολιτικά στη ρητορική κατά της διαφθοράς, θέμα που απασχολεί διαχρονικά τη βουλγαρική κοινωνία και βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης προεκλογικής του καμπάνιας.

Στην εξωτερική πολιτική, ο Ράντεφ δηλώνει υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Βουλγαρίας, χωρίς ωστόσο να αποφεύγει τις αποστάσεις από επιλογές των Βρυξελλών με τις οποίες διαφωνεί. Οι επιφυλάξεις του έχουν καταγραφεί κυρίως σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ ο ίδιος έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ μιας πιο πραγματιστικής προσέγγισης στις σχέσεις με τη Μόσχα, με βασικό άξονα -όπως λέει- την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Βουλγαρίας.

Αντίστοιχα επιφυλακτικός εμφανίζεται και στο ζήτημα της ένταξης της χώρας στην ευρωζώνη. Ο Ράντεφ έχει εκφράσει τον προβληματισμό του ότι μια βιαστική υιοθέτηση του ευρώ θα μπορούσε να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και να επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Το εύρος της νίκης του και η τελική κατανομή των εδρών θα καθορίσουν πλέον και τον βαθμό ευχέρειας με τον οποίο θα μπορέσει να προωθήσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια νέα φάση για το πολιτικό σύστημα της Βουλγαρίας, έπειτα από χρόνια αστάθειας, διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων και εύθραυστων κυβερνητικών σχημάτων.