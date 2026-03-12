Πολεμική Αεροπορία: Συνεκπαίδευση με βουλγαρικά πολεμικά αεροσκάφη στο FIR Σόφιας - Δείτε φωτό

Συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας με τη Βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποήθηκε σήμερα Πέμπτη (12/3), στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Φωτό: Πολεμική Αεροπορία

Φωτό: Πολεμική Αεροπορία

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εντός του FIR Σόφιας, με τη συμμετοχή 2 αεροσκαφών F-16 Block 30 της 330 Μοίρας από την 111 Πτέρυγα Μάχης, καθώς και 2 αεροσκαφών MiG-29 της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας. Κατά τη διάρκειά της, εκτελέστηκαν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια.

Φωτό: Πολεμική Αεροπορία

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο Πολεμικών Αεροποριών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων.

Φωτό: Πολεμική Αεροπορία

Φωτό: Πολεμική Αεροπορία

Φωτό: Πολεμική Αεροπορία