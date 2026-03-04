Η στιγμή που τα ελληνικά F-16 προσγειώνονται στην αεροπορική βάση της Πάφου

Βίντεο από τη στιγμή που τα τέσσερα F-16 προσγειώνονται στην αεροπορική βάση της Πάφου δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου η Πολεμική Αεροπορία.

Τα μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας πέντε λεπτών, με αποστολή την άμεση αντιμετώπιση πιθανών απειλών που ενδέχεται να προσεγγίσουν τον κυπριακό εναέριο χώρο λόγω των απειλών που έχει εξαπολύσει το Ιράν.

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου 🇬🇷🇨🇾

Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 4, 2026

«Κίμων» και «Ψαρά» εν πλω για την Κύπρο

Την ίδια ώρα, ανοιχτά της Κύπρου πλέουν οι δύο ελληνικές φρεγάτες που εστάλησαν εσπευσμένα για την προστασία του νησιού μετά τις ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους. Η νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων» (F-601), αλλά και ο «βετεράνος» της αντιμετώπισης drones η φρεγάτα «Ψαρά» (F-454), η οποία επιλέχθηκε επειδή διαθέτει το προηγμένο σύστημα anti-drone «Κένταυρος» θα λειτουργήσουν ως ασπίδα σε πιθανές νέες επιδρομές ιρανικών drones πάνω από τη Μεγαλόνησο.



Η Φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra θα λειτουργεί ως τα «μάτια» της αεράμυνας με την πανίσχυρη αντιαεροπορική της «ομπρέλα» μέσω του ραντάρ SEAFIRE και των πυραύλων Aster 30 στην ευρύτερη περιοχή.

Η Φρεγάτα «Ψαρά» τύπου MEKO 200HN με τη χρήση του συστήματος «Κένταυρος» θα μπορεί να καταρρίψει κάποιο drone που ενδεχομένως κινηθεί πάνω από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και το αεροδρόμιο της Πάφου, που βρέθηκαν στο στόχαστρο των ιρανικών Shahed. Το σύστημα που φέρει η φρεγάτα «Ψαρά» είναι κρίσιμο για την εξουδετέρωση drones μέσω παρεμβολών (jamming), προστατεύοντας τις υποδομές από «σμήνη» επιθέσεων.

Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» θα λειτουργήσουν ως «ασπίδες» των πιο κρίσιμων υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, του λιμανιού της Λεμεσού που είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μεγαλονήσου, για την προστασία του ζωτικού θαλάσσιου διαδρόμου κοντά στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, αλλά και των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών στην Πάφο, όπως η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η διάταξη των δυο πολεμικών πλοίων σε Λεμεσό και Πάφο ακολουθεί τη στρατιωτική λογική της διαστρωματωμένης άμυνας, με τον «Κίμωνα» να προσφέρει έγκαιρη προειδοποίηση και κάλυψη μεγάλης εμβέλειας μέσω του ραντάρ SEAFIRE, ενώ η φρεγάτα «Ψαρά» θα αναλαμβάνει την εξουδετέρωση ειδικών ασύμμετρων απειλών κοντά σε κρίσιμες υποδομές.