Σε κατάσταση συναγερμού η Κύπρος: Αναφορές για αναχαιτίσεις ιρανικών drones στη Λεμεσό

Ανησυχίας συνέχεια στην Κύπρο καθώς μετά το χθεσινό ιρανικό πλήγμα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, νέος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) με βίντεο να αποτυπώνει τη στιγμή την αναχαίτιση ύποπτου drone στα ανοιχτά της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το βίντεο με το drone καταγράφηκε στις 00:58 τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου 2026 στη Λεμεσό. Διακρίνεται ένα φωτεινό εναέριο αντικείμενο πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με αναφορές για δραστηριότητα αναχαίτισης στην ευρύτερη περιοχή.

Το οπτικό υλικό, τραβηγμένο από κατοικημένη ζώνη, δείχνει ένα έντονα φωτισμένo αντικείμενο να κινείται σε απόσταση πάνω από τα ανοιχτά.

Σε κανάλια στο Telegram γίνεται λόγος για 2 drones από Ιράν που επιχείρησαν να πλήξουν βρετανικές βάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση ωστόσο τις τελευταίες ώρες πολλοί χρήστες στα social media κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονται από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ορισμένοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για θόρυβο από την ανταλλαγή πυραύλων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

NOW: Reports of an explosion at Larnaca, Cyprus. — Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

Αναφορές για «εκρήξεις» στη Λάρνακα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κάποιες άλλες αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις σε Λάρνακα και Δεκέλεια χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για κάποιο περιστατικό. H Αστυνομία καθησυχάζει το κοινό μετά από ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι ακούστηκαν «εκρήξεις» στην περιοχή της Λάρνακας, με κατοίκους να κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο.

Ρεπορτάζ για εκρήξεις έχει και η Mirror η οποία επικαλείται στο δημοσίευμα τοπικές πηγές.