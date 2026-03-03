Η Αθήνα στέλνει μήνυμα ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο - Οι Βρυξέλλες... σκέφτονται το άρθρο 42

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου τόσο ουσιαστικά, δηλαδή επί του πεδίου, όσο και σε επίπεδο υψηλού συμβολισμού αποτελεί η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ( ΚΥ.Σ.Ε.Α ) να αποσταλούν άμεσα στην Κύπρο δύο φρεγάτες, ο «Κίμων» (Belharra) και τα «Ψαρά», δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F – 16 Viper και ένα μεταγωγικό τύπου C – 130 μετά τις απειλές Ιρανού Στρατηγού για πυραυλικό μπαράζ κατά της Λευκωσίας, εξ αιτίας, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, βρετανικών διευκολύνσεων στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Εξάλλου, ο συμβολισμός γίνεται ισχυρότερος με τη σημερινή παρουσία στη Μεγαλόνησο της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Αμύνης, του Νίκου Δένδια και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτρη Χούπη, καθώς η χώρα μας προτεραιοποιεί και ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, όταν και αποφασίστηκε η στρατιωτική συνδρομή της Αθήνας στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για απρόκλητη επίθεση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και διεμήνυσε ότι η χώρα μας «θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της». Για τη βοήθεια, που αποστέλλει η Αθήνα προς τη Λευκωσία αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είχαν χθες βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Απειλή σε βάρος της προεδρεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άλλωστε, παρασκηνιακές διεργασίες φαίνεται ότι εξελίσσονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι απειλές κατά της Κύπρου φουντώνουν τη συζήτηση στις Βρυξέλλες γύρω από το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου 42 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, που ενσωματώνει τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, πολλώ δε μάλλον όταν στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει απειλή εναντίον της χώρας που ασκεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, από την ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζεται σε όλους τους τόνους ότι η χώρα μας δεν αναμιγνύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και του Ισραήλ πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Είναι σαφές, πάντως, ότι οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν την ήδη αυξημένη εγρήγορση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές αρχές από την έναρξη των εχθροπραξιών. Ούτως ή άλλως, σε διαδοχικές συσκέψεις σε Μέγαρο Μαξίμου, Υπουργείο Εξωτερικών και Πεντάγωνο η ελληνική κυβέρνηση αξιολογεί ημέρα με την ημέρα και ώρα με την ώρα τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται στη διπλωματία και το πεδίο.

Σε κάθε περίπτωση, απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής επιστροφή στην Ελλάδα όσων εκ των συμπατριωτών μας το επιθυμούν από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το επανέλαβε χθες κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επ' αυτού κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι τέθηκαν επί τάπητος τα σχέδια επαναπατρισμού, όταν βεβαίως αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

Την ίδια ώρα, στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει κατ' ιδίαν τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν πως η ίδια οδός θα ακολουθηθεί και σε ανάλογο αίτημα από κάποιον άλλον αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος.

Τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν, επίσης, ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου και αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ υπενθυμίζεται ότι λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.