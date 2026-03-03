Σαν βόμβα πρέπει να έπεσε στα κομματικά επιτελεία η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο προς στήριξη της Λευκωσίας.

Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, η πλέον καθαρή θέση είναι του Χαρίτση: Γιατί στέλνει δυνάμεις η Ελλάδα; Μας τις ζήτησε η Κύπρος;

Καθαρό και τίμιο.

Από την άλλη, ο Σωκράτης Φάμελλος από το Ηράκλειο μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV κάτι προσπάθησε να πει για τη στήριξη της Κύπρου που είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά καθαρή θέση για το εάν έπραξε ορθά η Αθήνα που έστειλε δυνάμεις στη «Μεγαλόνησο» δεν πήρε. Θέλει να ενημερωθεί σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και όχι κατ' ιδίαν από τον Μητσοτάκη.

Και λες, εντάξει πρόκειται για την Αριστερά που έχει μια ταυτοτική δυσκολία να μιλήσει για αυτά τα θέματα, άλλωστε πρόσφατα η Νέα Αριστερά καταψήφισε την αγορά της 4ης Belharra, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας (άραγε πού χάθηκε τις τελευταίες ώρες η κ. Κωνσταντοπούλου;), με τον Κυριάκο Βελόπουλο όμως, τι ακριβώς συμβαίνει;

«Δεν γίνεται για τα συμφέροντα άλλων, η Ελλάδα να εμπλακεί σε μία περιπέτεια, όχι μόνον πολεμική, αλλά και οικονομική, που θα επιφέρει τεράστια προβλήματα με αυξήσεις τιμών αγαθών και καυσίμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι ιστορίες είναι win - win. Οι Αμερικανοί και κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Η Ελλάδα τι κερδίζει;».

Η δήλωση δεν είναι του Φάμελλου ή του Χαρίτση. Αλλά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης που επιμένει... πατριωτικά στη Βουλή αλλά αμφιλεγόμενα όταν οι εξελίξεις φθάνουν στο πεδίο.

Βραχυκύκλωμα, σε κάθε περίπτωση.