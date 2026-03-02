Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση των συμβάσεων με τις Chevron και HELLENiQ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Το νομοσχέδιο αφορά την έγκριση (κύρωση) τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και κοινοπραξιών εταιρειών, με βασικούς εταίρους την Chevron και την HELLENiQ Energy (μέσω θυγατρικών τους).



Με τις συμβάσεις αυτές παραχωρείται στις εταιρείες το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν έρευνες και, εφόσον εντοπιστούν κοιτάσματα, να προχωρήσουν στην εκμετάλλευση υδρογοανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές:

Στην περιοχή «Α2», νοτίως της Πελοποννήσου

Στην περιοχή «Νότια της Πελοποννήσου»

Στην περιοχή «Νότια της Κρήτης 1»

Στην περιοχή «Νότια της Κρήτης 2»

Οι συμβάσεις καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους θα γίνουν οι έρευνες, τα πιθανά στάδια εκμετάλλευσης, καθώς και τα οικονομικά ανταλλάγματα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών απέναντι στο ελληνικό Δημόσιο.

Με απλά λόγια, το κράτος δίνει σε συγκεκριμένες εταιρείες την άδεια να ψάξουν για υδρογονάνθρακες σε συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες και, αν βρεθούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, να τα εκμεταλλευτούν βάσει συμφωνημένων όρων.

Δείτε το νομοσχέδιο.