Η Κρήτη πρωτοπορεί στην ταυτοποίηση θυμάτων ναυαγίων και καταστροφών

Η υπόθεση των 17 σορών ανήλικων και νεαρών μεταναστών που είχαν εντοπιστεί στις αρχές Δεκεμβρίου μέσα σε ένα μικρό φουσκωτό, νοτίως της Ιεράπετρας, αποτέλεσε case study (μία από τις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν αναλυτικά) στο πλαίσιο του τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως μέρος ενός μεγάλου πρότζεκτ που ήδη «τρέχει» και αφορά στις δράσεις του ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας COST CA22106 – Migrant Disaster Victim Identification (MDVI) για τη διαδικασία ταυτοποίησης θυμάτων ναυαγίων και καταστροφών. Η Κρήτη εδραιώνεται πλέον ως σημείο αναφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαδικασία ταυτοποίησης θυμάτων ναυαγίων και καταστροφών, μέσα από το έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Μονάδα Ιατροδικαστικής του ΠαΓΝΗ.

