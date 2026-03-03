Υπόθεση Σπύρου Καλλέργη: Σήμερα η απολογία της «μεσίτριας» που φέρεται να … «δάγκωσε» 1 εκ. ευρώ

Για όσα τους αποδίδονται στην …σκιά της αυτοχειρίας του 79χρονου επιχειρηματία και αυτοδιοικητικού παράγοντα, Σπύρου Καλλέργη, τον οποίο φέρονται να εξαπάτησαν και να του απέσπασαν σταδιακά ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 1,5 έτους, απολογούνται σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου η 50χρονη «μεσίτρια» και ο 57χρονος σύντροφος της. Ο Καλλέργης κατονομάζει την 50χρονη στο 6σέλιδο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε στον πάγκο της κουζίνας πριν βγει στην αυλή και δώσει τέλος στη ζωή του, τα ξημερώματα της 22ας Δεκεμβρίου, ως μόνη υπεύθυνη για την καταστροφή του. Την είχε γνωρίσει μέσω ενός επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη βόρεια Ελλάδα και φέρεται να τον είχε πείσει ότι έχει τον τρόπο και τις γνωριμίες να τον βγάλει από το αδιέξοδο των πλειστηριασμών και ότι γνωρίζει τους κατάλληλους ανθρώπους να αποδεσμεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Διαβάστε τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση του 79χρονου επιχειρηματία και αυτοδιοικητικού παράγοντα, Σπύρου Καλλέργη.