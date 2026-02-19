Chevron βάζει πλώρη για το μπλοκ 10: Νέο ενεργειακό μέτωπο στον Κυπαρισσιακό

Μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων εξετάζει να αποκτήσει η Chevron, μέσω πιθανής εισόδου της στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, που σήμερα είναι παραχωρημένο αποκλειστικά στη Helleniq Energy.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash, οι δύο όμιλοι βρίσκονται σε προκαταρκτικές συζητήσεις για συμφωνία τύπου farm-in, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» κάτι. Αν προχωρήσει, θα πρόκειται για μια ακόμη κίνηση εμβάθυνσης της αμερικανικής παρουσίας στο ελληνικό upstream.

Η «γεωγραφία» που κάνει τη διαφορά

Το ενδιαφέρον της Chevron δεν είναι τυχαίο. Το βόρειο τμήμα της παραχώρησης «Α2» –που ήδη έχει αναλάβει από κοινού με τη Helleniq Energy γειτνιάζει με το μπλοκ 10. Για τις εταιρείες του upstream, η διαχείριση ενιαίων και εκτεταμένων θαλάσσιων περιοχών προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα: περισσότερη ευελιξία στον εντοπισμό και στην ιεράρχηση πιθανών γεωλογικών «στόχων».

Σε περίπτωση συμμετοχής της Chevron, θα διαμορφωθεί μια ευρύτερη ζώνη εξερεύνησης περίπου 14.200 τετρ. χιλιομέτρων, ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή συνοχή των ερευνών στη Δυτική Ελλάδα.

Υψηλό κόστος, υψηλές απαιτήσεις

Το μπλοκ 10 καλύπτει έκταση 2.400 τετρ. χλμ. και χαρακτηρίζεται από μεγάλα θαλάσσια βάθη. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες για να φτάσει κανείς σε ερευνητική γεώτρηση. Δεν είναι τυχαίο ότι στο παρελθόν διεθνείς «παίκτες» εξέτασαν τη συμμετοχή τους, αλλά δίστασαν να προχωρήσουν λόγω κόστους.

Η Helleniq Energy έχει ήδη ολοκληρώσει 3D σεισμικές έρευνες στο μπλοκ 10 από τον Ιανουάριο του 2023. Αντίστοιχες τρισδιάστατες διασκοπήσεις προβλέπονται εξαρχής και για το «Α2», στο πλαίσιο των τεσσάρων νέων παραχωρήσεων που υπεγράφησαν πρόσφατα με το ελληνικό Δημόσιο.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι το… τρυπάνι

Με την υπογραφή των συμβάσεων για τα «Α2», «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2» και «Νότια της Πελοποννήσου», η Chevron αναδείχθηκε στην εταιρεία με τη μεγαλύτερη υπό εξερεύνηση έκταση στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό πλάνο της ΕΔΕΥΕΠ, μια πιθανή ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 10 τοποθετείται χρονικά γύρω στο β’ τρίμηνο του 2028. Ανάλογο παράθυρο εξετάζεται και για το θαλασσοτεμάχιο «Ιόνιο».

Συνολικά, στον ελληνικό κλάδο upstream εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ενδεχόμενης παραγωγής υδρογονανθράκων μεταξύ 2032 και 2035.

Το μεγάλο στοίχημα

Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Οι συζητήσεις είναι πρώιμες και το ρίσκο υψηλό. Όμως αν η Chevron μπει στο μπλοκ 10, το μήνυμα ενισχύεται: η Ελλάδα περνά από τη φάση των χαρτών και των σεισμικών στη φάση των πραγματικών αποφάσεων. Και εκεί, το «αν» μετατρέπεται σε δισεκατομμύρια – ή σε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία.