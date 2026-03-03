Νετανιάχου στο Fox News: «Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος, φέρνουμε νέα εποχή ειρήνης στον κόσμο»

Στη διαβεβαίωση ότι η στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν από το Σάββατο (28/2) δεν θα εξελιχθεί σε έναν «πόλεμο χωρίς τέλος», προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στην αμερικανική δεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο ιρανικός λαός να πάρει την τύχη στα χέρια του»

«Δεν πρόκειται να έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο», τόνισε ο Νετανιάχου, μιλώντας στον Σον Χάνιτι του αμερικανικού δικτύου Fox News.

«Αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο από τότε που απέσπασε το Ιράν από τον γενναίο ιρανικό λαό πριν από 47 χρόνια. Επομένως, αυτή θα είναι μια γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Θα δημιουργήσουμε πρώτα τις συνθήκες για να αποκτήσει ο ιρανικός λαός τον έλεγχο του πεπρωμένου του, να σχηματίσει τη δική του δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η οποία θα δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό Ιράν», πρόσθεσε.

Νέες επιθέσεις στη Βηρυτό / Reuters

«Θα εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή ειρήνης»

Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι η καταστροφή του ιρανικού καθεστώτος θα ανοίξει το δρόμο για «πολλές συνθήκες ειρήνης» με άλλες μουσουλμανικές χώρες στην περιοχή και θα μπορούσε «να αλλάξει τον κόσμο».

«Αν προχωρήσουμε σε αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε, νομίζω ότι θα δημιουργήσει συνθήκες για ειρήνη», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Δεν πρόκειται για έναν ατελείωτο πόλεμο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κάτι που θα εγκαινιάσει μια εποχή ειρήνης που ούτε καν ονειρευόμασταν», επισήμανε.

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου ανέφερε συγκεκριμένα τη Σαουδική Αραβία ως ένα έθνος που πιστεύει ότι έχει «πολλά να κερδίσει» από την πτώση του ιρανικού καθεστώτος και ότι η ειρήνη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ θα είναι «πολύ κοντά» ως αποτέλεσμα.

Φωτ.: Reuters

«Επομένως, αυτή είναι μια πύλη για την ειρήνη, για μια ευρύτερη ειρήνη. Και πιστεύω ότι μπορούμε να την επιτύχουμε», συνέχισε ο Νετανιάχου.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν συνεργαζόμαστε, ο πρόεδρος Τραμπ κι εγώ, πετύχαμε, στην πραγματικότητα, τέσσερις σημαντικές εξελίξεις για την ειρήνη».

«Με τη μεσολάβηση του Προέδρου Τραμπ που συνεργάστηκε μαζί μου, μεσολαβήσαμε - προωθήσαμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ήταν τέσσερις συνθήκες ειρήνης με τέσσερις αραβικές χώρες. Και τώρα που συνεργαζόμαστε εναντίον του Ιράν, θα μπορέσουμε να φέρουμε πολλές, πολλές περισσότερες συνθήκες ειρήνης. Επομένως, αυτός δεν είναι ένας ατελείωτος πόλεμος. Αυτή είναι μια πύλη προς την ειρήνη. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο κόσμος», εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Γελοίο ότι παρασύραμε τον Τραμπ στον πόλεμο»

Επίσης, απέρριψε ως «γελοίο» τον ισχυρισμό των επικριτών του Τραμπ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παρασύρθηκε σε πόλεμο με το Ιράν από το Ισραήλ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που θεωρεί σωστό για τις μελλοντικές γενιές. Το Ιράν είναι αφοσιωμένο στην καταστροφή σας. Και είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι είτε όχι, ο ηγέτης πρέπει να το καταλάβει. Ο Ντόναλντ Τραμπ το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να τον σύρει κανείς σε τίποτα. Κάνει αυτό που θεωρεί σωστό, και αυτό είναι σωστό», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Reuters

«Είχαν ξεκινήσει πάλι να φτιάχνουν πυρηνικά»

Σημείωσε ακόμα ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

Όπως ανέφερε, μετά την πολεμική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν το καλοκαίρι του 2025 -στην οποία ενεπλάκησαν για μία ημέρα και οι ΗΠΑ- η Τεχεράνη είχε ξεκινήσει πάλι να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα.

«Θα νόμιζε κανείς ότι πήραν ένα μάθημα, αλλά δεν το πήραν επειδή δεν είναι αδιόρθωτοι. Είναι εντελώς φανατικοί με αυτό - στον στόχο της καταστροφής της Αμερικής. Έτσι, άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις και νέους χώρους, υπόγεια καταφύγια που θα έκαναν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων τους και το πρόγραμμα ατομικής βόμβας τους άτρωτα μέσα σε λίγους μήνες».

«Αν δεν ληφθούν μέτρα τώρα, δεν θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα στο μέλλον», συνέχισε ο Νετανιάχου.

«Και μετά θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν την Αμερική. Θα μπορούσαν να εκβιάσουν την Αμερική. Θα μπορούσαν να μας απειλήσουν και να απειλήσουν όλους τους ενδιάμεσους. Έτσι, έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Και χρειαζόταν ένας αποφασιστικός πρόεδρος όπως ο Ντόναλντ Τραμπ για να αναλάβει αυτή τη δράση», υποστήριξε ο Ισραηλινός πρόεδρος στο Fox News.