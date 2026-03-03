Ο ισραηλινός στρατός πέρασε τα σύνορα του Λιβάνου - Ταυτόχρονο σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Διευρύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθώς το πρωί της Τρίτης (3/3), οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν χερσαία επέμβαση στον Λίβανο.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι στρατιώτες του «ενεργούν τώρα στον νότιο Λίβανο». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο. «Ο IDF εργάζεται για να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η επιβεβαίωση πως ξεκίνησε η χερσαία επέμβαση στον Λίβανο ήρθε λίγο αργότερα από τα πιο επίσημα χείλη, με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να δηλώνει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξουσιοδοτηθεί να «προχωρήσουν και να αναλάβουν τον έλεγχο επιπλέον θέσεων στο Λίβανο».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Λίγο νωρίτερα σήμερα, είχε σημάνει συναγερμός στις ΗΠΑ, καθώς ιρανικά drones «χτύπησαν» την αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Ο στρατός «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV), ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώνεται πάνω από τη λιβανική πρωτεύουσα.

Αντίποινα «υπόσχεται» ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ -η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα- διεμήνυσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation.

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικροφθορές στην αμερικανική πρεσβεία στο βασίλειο κατόπιν επιδρομής δυο drones.

Εντολή για αναχώρηση από Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία

Στο μεταξύ το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή για την αναχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Η διαταγή δόθηκε καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με την επίθεσή τους στο Ιράν.

Εξάλλου πριν από λίγο η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X πως θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.