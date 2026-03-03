Χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Φύγετε από τις χώρες του Κόλπου»

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ καθώς χτυπήθηκε από ιρανικά drones η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (...) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».

Τραμπ: Θα ανταποδώσουμε σύντομα

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ -η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα- διεμήνυσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation.

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικροφθορές στην αμερικανική πρεσβεία στο βασίλειο κατόπιν επιδρομής δυο drones.

Οχήματα σε δρόμο κοντά στη Διπλωματική περιοχή του Ριάντ / Φωτ.: Reuters

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς: Εγκαταλείψτε τις χώρες του κόλπου τώρα

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως περισσότερες από δώδεκα χώρες στη Μέση Ανατολή εν μέσω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλούνται οι Αμερικανοί να εγκαταλείψουν το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.