Δεύτερη επίθεση με drones στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία - Σε καταφύγιο το προσωπικό

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ δέχθηκε δύο επιθέσεις με drones την Τρίτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην οροφή του κτιρίου και να γεμίσουν οι χώροι με καπνό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το προσωπικό έχει μεταφερθεί σε καταφύγιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Κατά τις αρχικές εκτιμήσεις του Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εμφανίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να διευρύνει τις επιθέσεις του κατά αμερικανικών συμμάχων στην περιοχή.

Iran attacks US embassy in Riyadh

Media reports say drones struck the US Embassy in Riyadh, Saudi Arabia.

A major fire is currently raging at the site.

This follows Iran’s attack on the US Embassy in Kuwait the previous day. https://t.co/USYs5hxhnM pic.twitter.com/NBseAWO2CM — Alphanews Armenian Network (@AlphaNewsAM) March 3, 2026

Ζημιές και συναγερμός ασφαλείας

Σε ανακοίνωσή του, το σαουδαραβικό υπουργείο έκανε λόγο για «περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές» στο κτίριο. Από την πλευρά της, η πρεσβεία προειδοποίησε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή, επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε «επίθεση στην εγκατάσταση», ενώ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας και οδηγία παραμονής σε καταφύγιο (shelter in place) για τις πόλεις Τζέντα, Ριάντ και Νταχράν.

Παράλληλα, συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Βασίλειο της Σαουδική Αραβία να παραμείνουν άμεσα σε ασφαλές σημείο, επισημαίνοντας ότι περιορίζονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις προς στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.