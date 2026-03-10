Τορόντο: Άγνωστοι άνοιξαν «πυρ» κατά του αμερικανικού προξενείου

Συναγερμός σήμανε στο Τορόντο του Καναδά όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά του αμερικανικού προξενείου με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κτίριο.

Από την πρώτη στιγμή, οι τοπικές Αρχές αναβάθμισαν το περιστατικό ως «ζήτημα εθνικής ασφάλειας» ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν κάλυκες τα οποία εστάλησαν στα εργαστήρια για ανάλυση.

COUNTERINTELLIGENCE WARNING



As authorities investigate the shooting at the U.S. Consulate in Toronto, @RepRickCrawford says officials must prepare for the worst-case scenario when it comes to potential terror cells. pic.twitter.com/wPPAYonHp4 — The Faulkner Focus (@FaulknerFocus) March 10, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στα τοπικά δίκτυα ότι ένα λευκό SUV είχε σταματήσει έξω από το προξενείο και δύο άνδρες βγήκαν από αυτό, προτού πυροβολήσουν προς το μπροστινό μέρος του κτιρίου. Στη συνέχεια, αμφότεροι επιβιβάστηκαν στο όχημα και διέφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όπως ανέφερε η αστυνομία, αν και υπήρχαν εργαζόμενοι στο κτίριο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα προξενεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Τορόντο, καθώς και στις πρεσβείες στην Οτάβα, έχουν αυξηθεί προληπτικά, ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας.

Η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου, δήλωσε: «Το προξενείο των ΗΠΑ δέχτηκε πυρά. Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά από πυροβολισμούς σε συναγωγές στην πόλη μας. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί ξανά. Η εβραϊκή κοινότητα του Τορόντο έχει το δικαίωμα να ασκεί την πίστη και τον πολιτισμό της και να ζει την καθημερινότητά της χωρίς φόβο, εκφοβισμό ή βία. Όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές, τα αντισημιτικά περιστατικά αυξάνονται όταν αυξάνονται τα διεθνή περιστατικά. Δεν είναι ποτέ αποδεκτό να στοχοποιούμε την εβραϊκή κοινότητα».

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «μια απολύτως απαράδεκτη πράξη βίας και εκφοβισμού που στοχεύει τους Αμερικανούς φίλους και γείτονές μας». «Όλοι σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε ολόκληρο τον Καναδά πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι υπάρχει μηδενική ανοχή σε αυτό το είδος εκφοβιστικής και επικίνδυνης συμπεριφοράς», πρόσθεσε.