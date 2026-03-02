Το Ιράν χτύπησε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή: Κλείνει η εγκατάσταση της Aramco

Επίθεση με ιρανικό drone δέχτηκε ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί επιχειρήσεις στις χώρες του Κόλπου που αποτελούν συμμάχους των ΗΠΑ, στο φόντο της νέας πολεμικής σύρραξης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πηγή από τη βιομηχανία πετρελαίου στο Reuters, το διυλιστήριο αναμένεται να κλείσει λόγω της επίθεσης.

Το συγκρότημα Ras Tanura, στις ακτές του Κόλπου του βασιλείου, στεγάζει ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής με χωρητικότητα 550.000 βαρελιών την ημέρα (bpd) και χρησιμεύει ως κρίσιμος τερματικός σταθμός εξαγωγής για το σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εγκατάσταση έκλεισε ως προληπτικό μέτρο και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής, η Aramco δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό της επίθεσης.

🚨 BREAKING: Reports indicate Iran has struck Saudi oil infrastructure, with strikes said to have affected the Aramco facility at Ras Tanura amid the wider regional escalation.



Ras Tanura is one of the largest oil refining and export facilities in the world.



The refinery is… pic.twitter.com/R9nujReTKo — Drop Site (@DropSiteNews) March 2, 2026

Οι ιρανικές επιθέσεις «παγώνουν» τα οικονομικά κέντρα του Κόλπου

Η επίθεση με drone είναι μία ακόμα από το μπαράζ επιθέσεων που έχει εξαπολύσει η Τεχεράνη σε χώρες του Περσικού Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Άμπου Ντάμπι, του Ντουμπάι, της Ντόχα, της Μανάμα και του εμπορικού τμήματος του Ντουκμ στο Ομάν.

Οι επιθέσεις έχουν παραλύσει σημαντικούς ναυτιλιακούς κόμβους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, ενώ έχουν οδηγήσει τις τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σε άνοδο περίπου 10% τη Δευτέρα (2/3).

Οι βαριά οχυρωμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν στοχοποιηθεί και στο παρελθόν, κυρίως τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν πρωτοφανείς επιθέσεις με drones και πυραύλους στα εργοστάσια Abqaiq και Khurais σταμάτησαν προσωρινά πάνω από το 50% της παραγωγής αργού πετρελαίου στη χώρα και προκάλεσαν αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.