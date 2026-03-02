Ο Ρούμπιο προανήγγειλε σκληρότερα χτυπήματα στο Ιράν: «Τα χειρότερα έρχονται»

Σε μια εκρηκτική παρέμβαση στο Καπιτώλιο, την Δευτέρα (2/3), ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέβασε δραματικά τους τόνους απέναντι στο Ιράν, προειδοποιώντας ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη εξαπολύσει τα πιο σκληρά τους πλήγματα και ότι αυτά «έρχονται».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρούμπιο αποκάλυψε πως η «άμεση απειλή» που επικαλέστηκε η αμερικανική κυβέρνηση για να δικαιολογήσει επιθέσεις κατά του Ιράν συνδεόταν άμεσα με πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμαζόταν να πλήξει την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ουάσιγκτον εκτιμούσαν ότι μια τέτοια ισραηλινή επίθεση θα οδηγούσε σχεδόν αυτόματα σε ιρανικά αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων και περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή. «Έπρεπε να δράσουμε», ήταν το σαφές μήνυμα.

«Παράγουν 100 πυραύλους τον μήνα»

Ο Ρούμπιο παρουσίασε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Όπως είπε, το Ιράν «σύμφωνα με εκτιμήσεις παράγει πάνω από 100 πυραύλους τον μήνα, ενώ οι αναχαιτιστές που μπορούν να κατασκευάζονται για να τους αντιμετωπίσουν δεν ξεπερνούν τους έξι ή επτά». Η σύγκριση αυτή, που αποτυπώνει τεράστια ανισορροπία, χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει το επιχείρημα ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορούσε να περιμένει.

«Αν δεν το κάναμε θα κρατούσαν όλο τον κόσμο όμηρο»

Ακόμη πιο δραματική ήταν η εκτίμησή του για το χρονικό παράθυρο δράσης. Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μέσα σε έναν με ενάμιση χρόνο, το Ιράν θα είχε φτάσει σε «γραμμή ανοσίας» δηλαδή θα διέθετε τόσο μεγάλο αριθμό πυραύλων μικρού βεληνεκούς και drones ώστε κανείς δεν θα μπορούσε να το σταματήσει. «Θα μπορούσαν να κρατήσουν ολόκληρο τον κόσμο όμηρο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας ένα σενάριο στρατηγικής ασφυξίας για τη Δύση και τους συμμάχους της.

Reuters/Ken Cedeno

Η φράση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν έχουμε παραδώσει τα πιο σκληρά πλήγματα στο Ιράν ακόμη. Τα πιο σκληρά πλήγματα έρχονται».

Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προειδοποίηση για περαιτέρω κλιμάκωση, σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή βρίσκεται ήδη σε οριακό σημείο. Ο Ρούμπιο επιτέθηκε και στο ίδιο το καθεστώς της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι «ολόκληρο το καθεστώς καθοδηγείται από ριζοσπάστες κληρικούς» που δεν λαμβάνουν γεωπολιτικές αποφάσεις, αλλά ενεργούν βάσει μιας «αποκαλυπτικής θεολογικής αντίληψης». Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει το αφήγημα περί ιδεολογικά αμετακίνητης ηγεσίας στο Ιράν, στοιχείο που κατά τον Ρούμπιο καθιστά τη σύγκρουση όχι μόνο στρατηγική, αλλά και υπαρξιακή.

Κλιμάκωση χωρίς τέλος…

Οι δηλώσεις στο Καπιτώλιο δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: η Ουάσιγκτον φαίνεται αποφασισμένη να κινηθεί επιθετικά εάν εκτιμήσει ότι η ισορροπία ισχύος γέρνει επικίνδυνα υπέρ της Τεχεράνης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα υπάρξει συνέχεια αλλά πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι δύο πλευρές.