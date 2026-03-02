Οι Φρουροί της Επανάστασης κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ: «Θα βάλουμε φωτιά σε όποιο πλοίο περάσει»

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης της χώρας. Ο διοικητής των Φρουρών τόνισε ότι ο στρατός θα βάλει φωτιά σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει τα Στενά, αναφέρει το SkyNews.

Τα Στενά είναι ο σημαντικότερος θαλάσσιος δρόμος εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται από αυτό το πέρασμα, το οποίο συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και τη Θάλασσα της Αραβίας.

Νωρίτερα, οι Φρουροί ανακοίνωσαν ότι ένα δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Χορμούζ, έπειτα από επίθεση με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία, αναφέρεται ότι το πλοίο είναι το “Athen Nova”, ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου “Athe Nova”, με σημαία Ονδούρας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν αναφέρουν ρητά ότι τα drones είναι ιρανικής προέλευσης, αν και υπάρχει αναφορά στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην περιοχή. Στην ανακοίνωση, οι Φρουροί υπογραμμίζουν ότι το πλοίο «Athen Nova», που ανήκει σε συμμάχους των ΗΠΑ, «φλέγεται ακόμη» μετά την επίθεση.

Το Σάββατο, οι Φρουροί ανέφεραν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν «κλείσει ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, ως αντίποινα για τις πρόσφατες αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.