Σκληρή προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης: «Δεν θα είναι ασφαλείς ούτε στο σπίτι τους»

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι οι εχθροί της Ισλαμικής Δημοκρατίας «δεν θα είναι πλέον ασφαλείς πουθενά στον κόσμο», κατά την τρίτη ημέρα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επίλεκτης Δύναμη Κοντς, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, «ο εχθρός πρέπει να γνωρίζει ότι οι ένδοξες μέρες του έχουν τελειώσει και ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλής πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στο σπίτι του».

Αναφορές για το Χορμούζ και το δεξαμενόπλοιο

Στο μεταξύ, οι Φρουροί δεν διευκρινίζουν ρητά αν τα drones που χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατο περιστατικό ήταν ιρανικής προέλευσης, αν και γίνεται αναφορά στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το πλοίο «Athen Nova», το οποίο αποδίδεται σε συμμάχους των ΗΠΑ, «φλέγεται ακόμη» μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο οι Φρουροί είχαν δηλώσει πως τα Στενά του Χορμούζ –έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου– έχουν κλείσει «ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, ως αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ