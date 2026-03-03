Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη

Εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, αργά το βράδυ της Δευτέρας (2/3) λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπολύουν νέο κύμα βομβαρδισμών στην ιρανική πρωτεύουσα.



Είχε προηγηθεί κατεπείγουσα εντολή εκκένωσης των περιοχών που σκόπευαν να πλήξουν οι IDF, συμπεριλαμβανομένης της συνοικίας όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι η ιρανική τηλεόραση είναι ένας από τους στόχους των τελευταίων επιδρομών, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή.