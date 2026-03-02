Ισραήλ: «Όλες οι επιλογές ανοιχτές» λέει ο IDF για χερσαία επίθεση στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ

Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, τόνισε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», αναφορικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις στην βόρεια μεθόριο.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ντεφρίν σημείωσε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου επισκέφθηκε τα σύνορα, συναντήθηκε με διοικητές μεραρχιών και τον επικεφαλής του Βόρειου Αρχηγείου, ενημέρωσε το επιτελείο και ενέκρινε τα σχέδια. «Το βασικό μήνυμα είναι ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Θα εργαστούμε για την αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εξάλειψη απειλών για τους Ισραηλινούς πολίτες», τόνισε ο Ντεφρίν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο IDF ενίσχυσε ήδη τις δυνάμεις στα βόρεια σύνορα, ενώ ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει «μέχρι η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί», υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του αρχηγού του επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, νωρίτερα τη Δευτέρα.

Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, με στόχο τη δημιουργία προστατευτικού διαδρόμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και των βόρειων κοινοτήτων του Ισραήλ. Από την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 110.000 έφεδροι, για να ενισχύσουν τα βόρεια σύνορα και τη Δυτική Όχθη.

Ο Ντεφρίν πρόσθεσε ότι από την Παρασκευή οι δυνάμεις του IDF έχουν πλήξει περισσότερους από 600 στόχους στο Ιράν με πάνω από 2.500 πυρομαχικά, εντείνοντας τις επιχειρήσεις και δείχνοντας τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ στην περιοχή.

Τουλάχιστον 52 νεκροί στο Λίβανο

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 154 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων σε περιοχές του Λιβάνου που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της Βηρυτού.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς επίσης και στο νότιο και ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, ανάγκασαν περισσότερους από 28.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Τραμπ: «Ανοιχτό» για χερσαία επέμβαση στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «περίγραμμα» των επόμενων κινήσεων των ΗΠΑ στο πολεμικό πεδίο της Μέσης Ανατολής, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο ακόμη και για χερσαία επιχείρηση ενώ τόνισε πως το «μεγάλο κύμα» των επιθέσεων δεν το έχουμε δει ακόμη».

Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα New York Post δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν «εάν αυτό κριθεί απαραίτητο», προσθέτοντας ότι η επιχείρηση Epic Fury είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», καθώς εξουδετέρωσε δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Τεχεράνης. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή στρατευμάτων, όπως λένε όλοι οι άλλοι πρόεδροι, ότι "δεν θα σταλούν στρατεύματα". Εγώ δεν το λέω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.