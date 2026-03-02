Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό: Νεκρός ο αρχηγός της στρατιωτικής πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ

Πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τα νότια περίχωρα του Λιβάνου, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το AFPTV, έπειτα από μία εντολή εκκένωσης που έστειλε ο ισραηλινός στρατός.

Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από το σημείο που βρέθηκε στο στόχαστρο των πληγμάτων, όπως δείχνουν οι εικόνες. Τέσσερα πλήγματα καταμέτρησε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (ANI).

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο αρχηγός της στρατιωτικής πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ στον Λίβανο σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση, που είναι σύμμαχος της Χαμάς και της λιβανικής Χεζμπολάχ.

Ο Άνταμ Αντνάν αλ Οθμάν σκοτώθηκε «σε μια σιωνιστική επίθεση που στόχευσε τα νότια προάστια της Βηρυτού τα ξημερώματα της Δευτέρας» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η στρατιωτική πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Οι ΗΠΑ καλούν τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν τον Λίβανο

Η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο κάλεσε εκ νέου σήμερα τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν τη χώρα «αμέσως», όσο εμπορικές πτήσεις είναι διαθέσιμες.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η πρεσβεία ζήτησε επίσης από τους Αμερικανούς «να μην μεταβαίνουν στον Λίβανο», εκτιμώντας πως η κατάσταση στη χώρα, που βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρών ισραηλινών πληγμάτων, είναι «ασταθής και απρόβλεπτη».