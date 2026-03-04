Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις στις πρεσβείες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο

Το Ιράν θα στοχοποιήσει ισραηλινές πρεσβείες σε ολόκληρο τον κόσμο, εάν το Ισραήλ επιτεθεί στην ιρανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.

Αυτό αναφέρει ιρανικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το Skynews.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πρωί εξαπέλυσε επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Τις τελευταίες τρεις ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν πως ξεκίνησαν ένα νέο κύμα πληγμάτων στη νότια περιοχή του Λιβάνου.

Χτυπήματα της Χεζμπολάχ σε βάσεις κοντά στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο με τη βοήθεια επιθετικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στρατιωτική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Σε απάντηση για την ισραηλινή επίθεση (...) η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρο τη στρατιωτική βάση στη Τελ Χασόμερ και τη ναυτική βάση στη Χάιφα», ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση, λίγο αφότου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ.