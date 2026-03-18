Βηρυτός: Η στιγμή που ισραηλινός βομβαρδισμός ισοπεδώνει κτήριο 22 ορόφων – Καρέ καρέ η κατάρρευση

Στόχος βομβαρδισμού από το Ισραήλ έγινε το πρωί της Τετάρτης ένα πολυώροφο κτήριο στην κεντρική Βηρυτό.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, το 22οροφο κτήριο στην περιοχή Μπασούρα κατεδαφίστηκε από το χτύπημα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής να την εκκενώσουν μια ώρα πριν το χτύπημα.

🚨🇱🇧 Footage captures the exact moment an Israeli airstrike reportedly slammed into a multi-story building in Beirut’s Bashura neighborhood.pic.twitter.com/tNnbvEYjtg https://t.co/uTG0Uyp2Yb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 18, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτή ήταν η τέταρτη φορά που το εν λόγω κτήριο έγινε στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών.

A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah pic.twitter.com/vQpWZQs68m — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2026

Τα τρία προηγούμενα χτυπήματα είχαν γίνει στις 12 Μαρτίου καθώς η εκτίμηση του Ισραήλ ήταν ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε το κτήριο για να αποθηκεύει χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτεί τον αγώνα της.

Το κτήριο που κατεδαφίστηκε βρισκόταν κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Λιβάνου και σε άλλα κυβερνητικά γραφεία.