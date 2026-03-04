Ιράν: Βίντεο δείχνει «υπόγεια πόλη πυραύλων» γεμάτη drones και ρουκέτες

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από μια τεράστια υπόγεια εγκατάσταση που παρουσιάζεται ως «πόλη πυραύλων», με σειρές από drones και πυραυλικά συστήματα, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους ξοδεύουν τεράστια ποσά για να αντιμετωπίσουν το φθηνό ιρανικό οπλοστάσιο.

Τα πλάνα, που δημοσιοποίησε το ιρανικό πρακτορείο Fars News, το οποίο συνδέεται στενά με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, δείχνουν ένα εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων γεμάτο με πυραύλους και drones τύπου Shahed.

Στο βίντεο, δραματικές λήψεις από drone αποκαλύπτουν τεράστιες υπόγειες αίθουσες όπου σειρές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι στοιχισμένες η μία δίπλα στην άλλη. Σε ένα από τα πλάνα φαίνεται να δεσπόζει ένας μεγάλος πίνακας με τον -πλέον νεκρό- ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ενώ ιρανικές σημαίες κρέμονται από την οροφή των σηράγγων.

Σε άλλο σημείο του βίντεο εμφανίζονται φορτηγά που μεταφέρουν εκτοξευτές drones Shahed, με κάθε όχημα να μπορεί να μεταφέρει τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα φθηνά drones που προκαλούν πονοκέφαλο στη Δύση

Τα drones Shahed θεωρούνται ένα από τα βασικά όπλα του ιρανικού στρατιωτικού δόγματος, καθώς μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα και με σχετικά χαμηλό κόστος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατασκευή ενός τέτοιου drone κοστίζει μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ποσό πολύ μικρότερο σε σχέση με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αναχαίτισή τους.

Αντίθετα, τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον έχουν πολλαπλάσιο κόστος. Ένας πύραυλος Patriot μπορεί να κοστίζει από 4 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ένα αναχαιτιστικό του συστήματος THAAD φτάνει περίπου τα 13 εκατομμύρια δολάρια.

Η «ασύμμετρη» οικονομική εξίσωση του πολέμου

Ανάλυση της ειδικού σε θέματα ασφάλειας Kirsty Grieco, από το ερευνητικό κέντρο Stimson Center στην Ουάσιγκτον, δείχνει τη μεγάλη οικονομική ανισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της:

το Ιράν δαπάνησε περίπου 11 έως 27 εκατομμύρια δολάρια για 541 drones που εκτόξευσε προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν το 92% των drones και πυραύλων

το κόστος αναχαίτισης κυμαινόταν μεταξύ 500.000 και 1,5 εκατ. δολαρίων ανά drone

Συνολικά, η άμυνα των ΗΑΕ ενδέχεται να κόστισε 253 έως 759 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή έως και 30 φορές περισσότερο από το κόστος της επίθεσης.

Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία ότι οι χώρες του Κόλπου ενδέχεται να εξαντλήσουν τα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων εάν η σύγκρουση παραταθεί.

«Με τον σημερινό ρυθμό χρήσης, τα αποθέματα θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε τέσσερις ημέρες», ανέφερε πηγή στη Daily Mail.

Holy shit! This is definitely a warning.



Iran’s Fars News Agency released a new propaganda video showing a massive underground drone arsenal. pic.twitter.com/1FCjYRAjRk — Christopher Webb (@cwebbonline) March 2, 2026

Μαίνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εισήλθε στην πέμπτη ημέρα, με αεροπορικές επιθέσεις και πυραυλικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας για να αναχαιτίσει ιρανικούς πυραύλους.



Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, καθώς οι αγορές ανησυχούν για πιθανή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 82 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση άνω του 13% από την έναρξη της σύγκρουσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Εκατοντάδες πύραυλοι και drones έχουν ήδη εκτοξευθεί

Σύμφωνα με τον ναύαρχο του αμερικανικού ναυτικού Brad Cooper, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το Ιράν έχει εκτοξεύσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και 2.000 drones.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους μέσα στο Ιράν, καταστρέφοντας σημαντικό μέρος της ιρανικής αεράμυνας, καθώς και εκατοντάδες πυραύλους και εκτοξευτές.

«Με απλά λόγια, επικεντρωνόμαστε στο να καταστρέψουμε οτιδήποτε μπορεί να μας επιτεθεί», δήλωσε ο Cooper.

Πέντε ημέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, οι νεκροί στο Ιράν πλησιάζουν τους 800, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ η σύγκρουση συνεχίζει να προκαλεί έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις σε ολόκληρο τον κόσμο.