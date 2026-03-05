Reuters: Το Ισραήλ θα χτυπήσει τις υπόγειες εγκαταστάσεις των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Σε μια δεύτερη φάση εισέρχεται πλέον ο πόλεμος του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει επιθέσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται βαθιά υπόγεια, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters που γνωρίζουν την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία.

Οι κοινές αεροπορικές επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζουν στην ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας τους, μετά τα αρχικά πλήγματα που σκότωσαν κορυφαίους ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο, με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, στον Κόλπο και στο Ιράκ, αλλά και ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση των επιχειρήσεων θα επικεντρωθεί σε υπόγεια καταφύγια όπου αποθηκεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και στρατιωτικός εξοπλισμός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του έως το τέλος του πολέμου, ο οποίος επικεντρώνεται επίσης στην εξουδετέρωση της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τα σχέδια επιθέσεων. Πάντως, ο στρατός έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις απέκτησαν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Φόβοι για πολλές χιλιάδες πυραύλους στο Ιράν

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο στρατός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η πολεμική αεροπορία έπληξε «υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και αποθήκες πυραύλων που προορίζονταν για χρήση κατά αεροσκαφών».

Μέχρι σήμερα, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε ανακοινώσει επιθέσεις σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με ανασκόπηση των δημόσιων ανακοινώσεών του από την έναρξη των κοινών επιχειρήσεων ΗΠΑ–Ισραήλ το Σάββατο.

Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν διαφέρουν σημαντικά: ο ισραηλινός στρατός τοποθετεί τον αριθμό περίπου στους 2.500 πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να έφτανε ακόμη και τους 6.000. Το πόσοι από αυτούς απομένουν θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της σύγκρουσης, καθώς η Τεχεράνη συνεχίζει να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντάγκλας Μπάρι από το βρετανικό International Institute for Strategic Studies ανέφερε ότι το think tank εκτιμά πως το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους cruise εδάφους–εδάφους, όπλα ακριβείας που πετούν σε χαμηλό ύψος ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ.

Εντατικοποίηση των επιδρομών

Τα μαχητικά της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιούν σχεδόν αδιάκοπες εξόδους από το Σάββατο, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον ρυθμό των επιχειρήσεων μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σφοδρούς ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έφτασαν μέχρι και τη Βηρυτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη χτυπούν στόχους τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης: βομβαρδίζουν στόχους στην Τεχεράνη ή στη δυτική Ιρανική επικράτεια κατά την έξοδο της αποστολής και πλήττουν θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή τους, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, γεγονός που αποδίδουν εν μέρει στα πλήγματα που έχουν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε ιρανικές βάσεις εκτόξευσης και σχετικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι η μείωση αυτή μπορεί επίσης να οφείλεται στην προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της, ενόψει ενός παρατεταμένου πολέμου φθοράς.

Ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι στόχος της πρώτης εβδομάδας επιθέσεων ήταν να αρχίσει «να αποσυντίθεται νωρίτερα και πιο γρήγορα» το κυβερνητικό σύστημα του Ιράν.

«Ωστόσο αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και, όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο», τόνισε.