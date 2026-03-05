Το Ιράν προειδοποιεί την ΕΕ: Θα πληρώσετε το τίμημα αν παραμείνετε σιωπηλοί

Σε επικίνδυνο σταυροδρόμι βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης απείλησε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πληρώσουν το τίμημα «αργά ή γρήγορα» εάν παραμείνουν σιωπηλές μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE, ο Εσμαήλ Μπαγκάεϊ κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να αλλάξουν στρατόπεδο όσο είναι καιρός.

BREAKING: Iran’s Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baghaei has warned that European Union countries will 'pay the price, sooner ⁠or later' if ⁠they remain silent over US-Israeli attacks on Iran.



🔴 LIVE updates: https://t.co/gwDpX0wdOj pic.twitter.com/sxZBhtVUgL — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2026

Ιράν: Το Ισραήλ χτύπησε το Αζερμπαϊτζάν, όχι εμείς

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν διέψευσε τις αναφορές ότι η Τεχεράνη ευθύνεται για το χτύπημα κατά του αεροδρομίου στο Αζερμπαϊτζάν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άφησε σαφείς αιχμές κατά του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Γενικό Επιτελείο απέρριψε τους ισχυρισμούς τονίζοντας «το Ιράν, σεβόμενο την κυριαρχία όλων των χωρών, ιδίως των μουσουλμανικών και γειτονικών κρατών, αρνείται την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις ένοπλες δυνάμεις του προς τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι το «σιωνιστικό καθεστώτος προσπαθεί να υπονομεύσει τις σχέσεις μεταξύ μουσουλμανικών χωρών με διάφορα μέσα». Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, οι αρχικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το φερόμενο περιστατικό μπορεί να έχει διαπραχθεί σε μια προσπάθεια ψευδούς κατηγορίας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από το ίδιο το Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χτυπούν το Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ όπως και αεροπορική βάση στην περιοχή, κατά την έκτη ημέρα του πολέμου.

«Πύραυλοι Khorramshahr-4, που μετέφεραν οβίδα ενός τόνου, εξαπολύθηκαν σήμερα την αυγή (...) προς την καρδιά του Τελ Αβίβ, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τη βάση της 27ης μοίρας της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στο αεροδρόμιο», σημείωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία έπληξαν στόχους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων μια βάση ραντάρ.

Τα πλήγματα έπληξαν «στόχους στο Τελ Αβίβ όπως και τη βάση ραντάρ της Μερόν» στο βόρειο Ισραήλ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον ιρανικό στρατό.