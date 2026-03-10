Αντόνιο Κόστα για Ελλάδα: «Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση στην Κύπρο»

«Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον πόλεμο και είναι η Ρωσία», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στη Διάσκεψη των Πρέσβεων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκτόξευση των τιμών ενέργειας ενισχύει τη Ρωσία, χρηματοδοτώντας παράλληλα τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η Ρωσία υπονομεύει σταθερά την Ουκρανία παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Αποκτά νέους πόρους για να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ εκμεταλλεύεται τη μειωμένη προσοχή στο ουκρανικό μέτωπο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

«Το Ιράν φέρει την ευθύνη για τις ρίζες αυτής της κατάστασης»

Ο Κόστα χαρακτήρισε τη Μέση Ανατολή ως πηγή μεγάλης ανησυχίας. «Το Ιράν φέρει την ευθύνη για τις ρίζες αυτής της κατάστασης. Οι επιθέσεις του Ιράν και συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε.

Ειδική μνεία έκανε στην ταχεία αντίδραση Ελλάδας και στη συνέχεια Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, που έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις για να προστατεύσουν την Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρό παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και αλληλεγγύης».

Απευθυνόμενος στους διπλωμάτες της ΕΕ, ο Κόστα τόνισε ότι ο σημερινός πολυπολικός κόσμος απαιτεί πολυμερείς λύσεις και όχι «σφαίρες επιρροής». «Η Ρωσία παραβιάζει την ειρήνη, η Κίνα διαταράσσει το εμπόριο και οι ΗΠΑ αμφισβητούν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες», ανέφερε.

Τέλος, υπογράμμισε την αποστολή της ΕΕ στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλο τον κόσμο. «Παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές – στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στη Γάζα ή στη Μέση Ανατολή. Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές, στο Ιράν, στο Σουδάν ή στο Αφγανιστάν», κατέληξε.