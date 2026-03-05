Τουρκία: Σχέδιο για «ζώνη ασφαλείας» μέσα στο Ιράν για αποτροπή νέου προσφυγικού κύματος

Η Άγκυρα επεξεργάζεται σχέδια για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στην ιρανική πλευρά των συνόρων, προκειμένου να αποτρέψει μια πιθανή μαζική εισροή προσφύγων προς την Τουρκία, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.



Σύμφωνα με δηλώσεις του νέου υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει τρία διαφορετικά σενάρια για την αντιμετώπιση ενός πιθανού μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο στρατιωτικών επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.



Το πρώτο σενάριο προβλέπει τη διαχείριση της μετακίνησης πληθυσμών στην ιρανική πλευρά των συνόρων πριν φτάσουν στην Τουρκία. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η Άγκυρα εξετάζει τη δημιουργία buffer zones κατά μήκος της μεθορίου, ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση χωρίς να περάσουν οι πρόσφυγες στο τουρκικό έδαφος.



Σε περίπτωση που η μετακίνηση πληθυσμών δεν μπορεί να περιοριστεί, το τρίτο σενάριο προβλέπει την είσοδο των προσφύγων στην Τουρκία υπό αυστηρό έλεγχο και τη φιλοξενία τους σε ειδικά διαμορφωμένες δομές.



Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η τουρκική κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για τη δημιουργία υποδομών που θα μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 90.000 ανθρώπους, με τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών και πόλεων σκηνών κοντά στα σύνορα.