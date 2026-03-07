Τουρκία: Oι Κούρδοι του Ιράν ο νέος πονοκέφαλος του Ερντογάν

Η Άγκυρα παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στο κουρδικό στοιχείο του Ιράν, καθώς το ενδεχόμενο ενεργοποίησης κουρδικών οργανώσεων δημιουργεί έναν ακόμη πονοκέφαλο για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα στην ευρύτερη περιφερειακή κρίση.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί «στενά» τις δραστηριότητες της κουρδικής οργάνωσης PJAK, μιας ένοπλης ομάδας που δρα στο Ιράν και θεωρείται παρακλάδι του PKK. Σύμφωνα με την Άγκυρα, οργανώσεις αυτού του τύπου ενισχύουν τον εθνοτικό αποσχιστισμό και απειλούν όχι μόνο την ασφάλεια του Ιράν αλλά και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Η ανησυχία της Τουρκίας συνδέεται και με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι κουρδικές οργανώσεις του Ιράν συζητούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες το ενδεχόμενο δράσης εναντίον των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή.

Για την τουρκική ηγεσία, το σενάριο αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Η Άγκυρα φοβάται ότι μια ενδεχόμενη ενίσχυση κουρδικών ένοπλων ομάδων στο Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει και το κουρδικό ζήτημα μέσα στην ίδια την Τουρκία, αλλά και να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο αστάθειας στα σύνορά της.

Έτσι, ενώ η Τουρκία δηλώνει ότι στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα των γειτονικών χωρών και δεν επιθυμεί τη διάλυσή τους, στην πραγματικότητα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή κάθε κίνηση των κουρδικών οργανώσεων στο Ιράν, γνωρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές μπορεί να επηρεάσουν άμεσα και την ίδια.

Είναι ενδεικτικό ότι παραμονές του πολέμου ο Χακαν Φινταν είχε τονίσει στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί ότι είναι σημαντικό να εξουδετερωθεί η κουρδική οργάνωση PJAK (παρακλάδι του PKK).