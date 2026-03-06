Στα κάγκελα οι Τούρκοι για Patriot στην Κάρπαθο και Δένδια: «Νίκο παίζεις με τη φωτιά»

Οργή επικρατεί στην Τουρκία, σχετικά με την αποστολή των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, με τα τουρκικά μέσα να στοχοποιούν τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου εκφράζεται η δυσαρέσκεια της Άγκυρας για την αποστολή των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, πιάνοντας το νήμα από την χθεσινή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών θέτοντας θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου.

Τα τουρκικά μέσα κατηγορούν την Ελλάδα ότι εκμεταλλεύεται την πολεμική κατάσταση στο Ιράν για να εξοπλίζει τα νησιά ενώ στοχοποιούν ανοιχτά τον Νίκο Δένδια.

Χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα αναφέρουν:

Hürriyet

«Πολεμική κερδοσκοπία από την Ελλάδα»

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ φέρεται να τοποθέτησαν σύστημα αεράμυνας Patriot στο νησί Κάρπαθος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η ενέργεια αυτή είναι προκλητική και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο.

Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε την εγκατάσταση του συστήματος.

Τουρκικές πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται την κρίση για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο Αιγαίο

Sabah

«Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο»

«Η Ελλάδα χρησιμοποίησε ως πρόσχημα τον πόλεμο με το Ιράν και επιχείρησε ένα επικίνδυνο παιχνίδι.

Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε ότι εγκαταστάθηκε σύστημα αεράμυνας Patriot στο νησί Κάρπαθος.

Η Τουρκία αντέδρασε σκληρά στην εξέλιξη αυτή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή είναι προκλητική και ότι κάθε βήμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο θα αντιμετωπιστεί.»

Milliyet

Δήλωση με συγκεκριμένο αποδέκτη»

«Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών απάντησε στις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια.