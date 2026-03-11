Αντιπρόεδρος Τουρκίας κατά Κυπριακής Δημοκρατίας: «Θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο το νησί»

Δηλώσεις με αιχμές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας έκανε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τσεβντέτ Γιλμάζ, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Ο Τούρκος αξιωματούχος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις πιθανές επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν και την Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι το τελευταίο διάστημα ανοίγει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού».

Ο Γιλμάζ υποστήριξε ακόμη ότι οι εξοπλισμοί της ελληνοκυπριακής πλευράς δημιουργούν συνθήκες έντασης, επαναλαμβάνοντας την πάγια τουρκική θέση για την τουρκική εισβολή του 1974, την οποία χαρακτήρισε «Επιχείρηση Ειρήνης», λέγοντας ότι τότε «διασφαλίστηκε η ασφάλεια όχι μόνο των Τουρκοκυπρίων αλλά ολόκληρου του νησιού».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκυπρίους και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του νησιού.