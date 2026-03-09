Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα: Τι είπε ο Ομέρ Τσελίκ για Ελλάδα, Κύπρο και F-16

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για «αλαζονεία» και αφήνοντας αιχμές για τη συνεργασία της με το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν δήλωσε ότι η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε ότι η Τουρκία ανησυχεί για την ασφάλειά της.

«Ανησυχούμε για την ασφάλεια της ΤΔΒΚ»

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, δηλώνοντας: «Ανησυχούμε για την ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η στενή σχέση μεταξύ της ελληνοκυπριακής πλευράς και του Ισραήλ αποτελεί πηγή ντροπής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφορά σε ανάπτυξη μαχητικών F-16

Ο εκπρόσωπος του AKP αναφέρθηκε και στην στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών δεν στρέφεται εναντίον κάποιας χώρας.

Όπως είπε, η ανάπτυξη F‑16 από την Τουρκία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. «Η ανάπτυξη F-16 από την Τουρκία στην ΤΔΒΚ δεν στοχεύει κανέναν, γίνεται αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας», δήλωσε.

Επίθεση σε Ελλάδα και ελληνοκυπριακή πλευρά

Ο Τσελίκ επιτέθηκε λεκτικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ενέργειές τους.

«Δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς και της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι ακολουθεί «πολιτική αλαζονείας και οπορτουνισμού».

Αιχμές και προς την Ευρώπη

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας στράφηκε και προς την Ευρώπη, δηλώνοντας ότι θα ήταν «φαντασίωση» για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει την πολιτική στάση της Λευκωσίας.

«Θα ήταν φαντασίωση για την Ευρώπη να ακολουθήσει την ελληνοκυπριακή αλαζονεία», είπε χαρακτηριστικά.



