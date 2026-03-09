ΗΠΑ: Εντολή εκκένωσης του προξενείου στα Άδανα - «Εγκαταλείψτε τη νοτιοανατολική Τουρκία»

Σε εκκένωση του προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στα Άδανα της νότιας Τουρκίας προχωρά η Ουάσιγκτον, μετά από οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς το προσωπικό της διπλωματικής αποστολής.

Η απόφαση αφορά τους μη απαραίτητους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι καλούνται να αποχωρήσουν από το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα λόγω αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια.

Έκκληση προς Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα, οι αμερικανικές αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στη νοτιοανατολική Τουρκία να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση των μη αναγκαίων υπαλλήλων και των οικογενειών τους από το προξενείο στα Άδανα, επικαλούμενο κινδύνους για την ασφάλεια.

Παράλληλα τονίζεται ότι «οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη νοτιοανατολική Τουρκία ενθαρρύνονται έντονα να αναχωρήσουν τώρα».