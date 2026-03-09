Τουρκία: Αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν

Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μερικά θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν σε άδεια χωράφια στο Γκαζιαντέπ. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

BREAKING:



Iran launched another ballistic missile toward Türkiye. It was intercepted by NATO air and missile defense systems.



Iran launched another ballistic missile toward Türkiye. It was intercepted by NATO air and missile defense systems. Türkiye's Ministry of National Defense stated that missile debris fell in open areas near Gaziantep province in southeastern Türkiye, with no casualties

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η τήρηση των προειδοποιήσεων της Τουρκίας σε αυτό το θέμα είναι προς το συμφέρον όλων», αναφέρει η τουρκική ανακοίνωση.