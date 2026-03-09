Ερντογάν μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου: «Προκλητικές ενέργειες δοκιμάζουν τη φιλία μας»

Δηλώσεις με σαφείς αιχμές προς το Ιράν έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί από το ιρανικό έδαφος και πέρασε πάνω από την τουρκική επικράτεια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, παρά τις προειδοποιήσεις της χώρας του, συνεχίζονται ενέργειες που –όπως είπε– δοκιμάζουν τις σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο κρατών.

«Παρά τις ειλικρινείς μας προειδοποιήσεις, συνεχίζονται ενέργειες εξαιρετικά λανθασμένες και προκλητικές που θέτουν σε δοκιμασία τη φιλία της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ερντογάν κάλεσε να αποφευχθούν κινήσεις που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι τέτοιες εξελίξεις θα μπορούσαν να αφήσουν βαθιά σημάδια στις σχέσεις των δύο λαών.

«Δεν πρέπει να εμπλακούμε σε λογαριασμούς που θα ανοίξουν βαθιές πληγές στην καρδιά και το μυαλό του λαού μας και θα ρίξουν σκιά στο δίκαιο, διαταράσσοντας τη χιλιετή γειτονία και αδελφοσύνη», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η στάση της Άγκυρας παραμένει σταθερή, τονίζοντας ότι η χώρα του καταβάλλει προσπάθειες ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή. «Η θέση και η στάση της Τουρκίας είναι σαφείς. Οι εξαιρετικές προσπάθειες που καταβάλλει για να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η φωτιά και να μην χυθεί περισσότερο αίμα είναι εμφανείς», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι το σημερινό περιστατικό αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση για την ανάγκη αποφυγής λαθών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ένταση. «Το σημερινό περιστατικό υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να επιμένουμε σε λάθη και πείσμα», κατέληξε.