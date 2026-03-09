Ισραήλ: Βομβαρδίσαμε το αρχηγείο των drones των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε το αρχηγείο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός, στο πλαίσιο ενός κύματος επιθέσεων σε δεκάδες στόχους του καθεστώτος σε όλο το Ιράν.

Στο πλαίσιο των επιδρομών, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι έπληξαν ένα «κεντρικό αρχηγείο» των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο ήταν «υπεύθυνο για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς εκτόξευσε UAV από αυτό το αρχηγείο προς το Κράτος του Ισραήλ και αποθήκευσε εκεί επιπλέον UAV έτοιμα για εκτόξευση», αναφέρει ο στρατός.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» με στόχο υποδομές στην Τεχεράνη και το Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, όπως και στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μόλις κύμα πληγμάτων μεγάλου εύρους κατά των υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, την Ισπαχάν και στο νότιο Ιράν», σημείωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία διευκρίνισε ότι τα πλήγματα αυτά διεξήχθησαν «ταυτοχρόνως» στις τρεις αυτές περιοχές.