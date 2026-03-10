Axios: Οι ΗΠΑ έβαλαν «φρένο» στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Να σταματήσει άμεσα τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, ιδίως σε πετρελαϊκές υποδομές, ζήτησε η κυβέρνηση Τραμπ από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Axios το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, το αίτημα κατατέθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ύστερα από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραήλ κατά διυλιστηρίων στην Τεχεράνη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η κίνηση της Ουάσιγκτον προς το Τελ Αβίβ είναι η πρώτη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να βάλει φρένο στις επιθέσεις που συνεχίζουν να εξαπολύουν οι ισραηλινοί επί ιρανικού εδάφους. Τα μηνύματα των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και στον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ ζήτησαν να τους ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για τυχόν μελλοντικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν».

Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους:

Τέτοιες επιθέσεις βλάπτουν τους πολίτες, ένα μεγάλο μέρος του οποίου αντιτίθεται στο καθεστώς.

Ο Τραμπ στοχεύει σε συνεργασία με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, παρόμοια με την προσέγγιση που ακολούθησε με τη Βενεζουέλα.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μαζικές ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων σε ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη του Κόλπου.

Σημειώνεται ότι, από την επίθεση στα διυλιστήρια, σηκώθηκε μαύρος καπνός και σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο τοξικό κοκτέιλ για το οποίο μάλιστα ο ΠΟΥ σήμανε συναγερμό για την υγεία των πολιτών αφού απειλούνται τα τρόφιμα και το νερό.

Φόβοι για ιρανικά αντίποινα

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, όμοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μαζικά ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη του Κόλπου.

Υπενθυμίζεται ότι, από την αρχή της σύρραξης, το Ιράν έχει προκαλέσει πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου χωρίς όμως να προκαλέσει σημαντικές ή μη αναστρέψιμες ζημιές.

Η ανησυχία των ΗΠΑ είναι ότι ένας νέος γύρος επιθέσεων στο ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές ακόμη περισσότερο. Ο Τραμπ θεωρεί τα πλήγματα στις ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν ως «επιλογή για την Ημέρα της Κρίσης» κάτι που θα αποτελεί εφεδρικό πλάνο μόνο εάν το Ιράν επιτεθεί σκόπιμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου πρώτα.