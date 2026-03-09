Τραμπ: Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εκλογή του Χαμενεΐ, δεν θα σας πω τα σχέδιά μου για αυτόν

Την άποψή του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος, που βρίσκεται στο Μαϊάμι καθώς θα παραστεί σε συνέδριο μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο άρθρο, ο Τραμπ δεν επανέλαβε την προηγούμενη απειλή που ήθελε όποιον διαδεχθεί τον Χαμενεΐ χωρίς τη συμβολή του να έχει την ίδια τύχη.

«Δεν πρόκειται να σας πω», είπε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν πρόκειται να σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

Παράλληλα απέκλεισε οποιαδήποτε επικείμενη αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στις υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν κοντά στο Ισφαχάν, λέγοντας: «Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση επί του θέματος. Δεν το έχουμε κατά νου».

«Το Ιράν προσπαθεί να θέσει σε ομηρία τον πλανήτη»

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να «θέσει σε ομηρία τον πλανήτη» με τις επιθέσεις του εναντίον χωρών του Κόλπου και με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αποκαλώντας την Ισλαμική Δημοκρατία ένα «τρομοκρατικό καθεστώς».

«Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή την απειλή που αποτελεί αυτό το κληρικό καθεστώς για την περιοχή και για τον κόσμο. Προσπαθούν να θέσουν σε ομηρία τον πλανήτη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε μια τελετή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν τους στόχους τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.