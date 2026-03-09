Wall Street Journal: Ο Τραμπ λέει ότι θα εξοντώσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν αγνοήσει τις ΗΠΑ

«Θα τον σκοτώσω αν χρειαστεί« φέρεται να δήλωσε στους συμβούλους του Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον νέο Ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους βοηθούς του ότι θα υποστηρίξει τη δολοφονία του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν εάν αρνηθεί τα αιτήματα των ΗΠΑ, όπως ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος.

Αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στην εφημερίδα New York Post ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με την επιλογή του Χαμενεΐ και προηγουμένως τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο». «Δεν περνάω από αυτό για να καταλήξω με έναν άλλο Χαμενεΐ», δήλωσε ο Τραμπ επίσης στο Time.

Αξιωματούχοι λένε ότι το Ισραήλ πιθανότατα θα πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιχείρηση με στόχο τον Ιρανό ηγέτη, καθώς έχει αναλάβει την ηγεσία σε επιθέσεις εναντίον ιρανικών ηγετών.

Στην Ουάσινγκτον, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται ευρέως ως ένας σκληροπυρηνικός διάδοχος που υποστηρίζεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και είναι απίθανο να εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν ή να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ.

«Ο πόλεμος έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί»

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο Τραμπ θεωρεί πως ο πόλεμος έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε μια δημοσιογράφος του καναλιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (σ.σ. οι Ιρανοί) Nαυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Γουεϊτζία Τσιανγκ, την διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο.

NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Η Ουάσιγκτον είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων πολέμου, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αναφερόμενος στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Το Ιράν προσπαθεί να θέσει σε ομηρία τον πλανήτη»

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να «θέσει σε ομηρία τον πλανήτη» με τις επιθέσεις του εναντίον χωρών του Κόλπου και με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αποκαλώντας την Ισλαμική Δημοκρατία ένα «τρομοκρατικό καθεστώς».

«Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή την απειλή που αποτελεί αυτό το κληρικό καθεστώς για την περιοχή και για τον κόσμο. Προσπαθούν να θέσουν σε ομηρία τον πλανήτη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε μια τελετή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν τους στόχους τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.